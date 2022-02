Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu poate opri navele de razboi rusești care intra in Marea Neagra prin stramtorile sale, așa cum a cerut Ucraina, din cauza unei clauze dintr-un pact internațional care permite navelor sa se intoarca la baza lor de origine, a declarat vineri ministrul de externe turc, citat de Reuters . Ucraina…

- "Cerem ca spatiul aerian si stramtorile Bosfor si Dardanele sa fie inchise. Am transmis partii turce solicitarea noastra in acest sens", a declarat ambasadorul Vasil Bodnar, intr-o conferinta de presa susținuta la Ankara."In acelasi timp, vrem sa se impuna sanctiuni impotriva partii ruse", a adaugat…

- Ben Wallace, ministrul britanic al apararii, a declarat, joi, ca Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, atragand atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, informeaza Reuters, citata de Agerpres .…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins vineri acuzatiile Statelor Unite conform carora Rusia pregateste un video trucat ca pretext pentru atacarea Ucrainei, transmite agentia de presa RIA, preluata de Reuters. El a sustinut ca dezvaluirile facute de americani sunt "aiureli", relateaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…

- Alianta Nord-Atlantica se pregateste pentru un conflict armat la scara larga cu Rusia, a declarat adjunctul ministrului rus al apararii, Aleksandr Fomin, in timpul unui briefing cu atasatii militari si reprezentantii ambasadelor straine acreditate la Moscova.

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…