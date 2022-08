De ce nu ne plac filmele care reflectă realitatea, plus alte gânduri despre cât de ciudați suntem • Cam toate lucrurile care ne fac sa „simțim ca traim” sunt vicii oribile sau chiar ilegale. Dar mulți se tem ca altfel sunt morți inca de vii.• Oricine știe ca iubirea nu apare la comanda. Dar corul celor care ne cer zilnic sa iubim diverse nu dispare niciodata.• Un prieten a avut o revelație curand: „Nimic nu e nou sub Soare... Mare adevar”. Spunea asta in avion, citind de pe un iPhone, mergand catre o conferința despre inteligența artificiala. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

