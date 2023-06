De ce nu a ajuns „eșalonul unu” din PNL la guvernare. Explicațiile unui lider liberal „Am cantarit foarte bine ce facem, oamenii cu atribuții importante trebuie sa fie la partid pentru ca vine perioada electorala si oamenii specializați in Parlament și Guvern. PNL are o gandire foarte pragmatica. Avem nevoie de oameni care sa performeze din Guvern și oameni care sa se implice avand in vedere anul electoral ce urmeaza. PNL evalueaza și calculeaza pentru ca avem provocari in perioada urmatoare”, a explicat Flutur.„Sunt convins ca domnul Ciuca va avea mai mult timp pentru PNL. Este un om cu decenta, cu responsabilitate, noi PNL suntem mandri ca avem un om cu potențial pentru urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

