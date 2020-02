Stiri pe aceeasi tema

- Dupa eliminarea supraaccizei la 1 ianuarie 2020, Romania a devenit tara cu cele mai mici preturi la carburanti din intreaga Uniune Europeana, conform statisticii oficiale. Soferii au parte de o veste buna la inceput de an, avand in vedere ca trebuie sa scoata mai putini bani din buzunar pentru…

- Cu banii puțini se poate sa ne hranim sanatos. Chiar daca e frig de ingheața pietrele, cu puțina pregatire nu ingheața roșiile, ardeii sau castraveții. Da, se pot consuma legume proaspete romanești in ianuarie. Daca le prindem, ca multe dintre ele pleaca la export.

- Intentia Exxon de a-si instraina participatia de 50% detinuta in Perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra a atras mai multi potentiali investitori, printre care si a atras deja mai multi investitori, printre care Lukoil si cea mai mare companie de gaze din Polonia.

- Polonia va despagubi gospodariile afectate cu scumpirea energiei electrice din acest an cu aproximativ 792 milioane dolari, bani ce vor fi cuprinsi in bugetul pe 2021, a declarat, marti, ministrul polonez al Activelor Statului, Jacek Sasin.

- De la aderarea Romaniei la UE, Ministerul Agriculturii a derulat fonduri europene și naționale destinate agriculturii romanești de peste 26 de miliarde de euro, potrivit ministrului Agriculturii, Nechita Adrian Oros. Rata medie anuala a absorbției fondurilor este de peste 96%, potrivit Mediafax.„De…

- La final de an, compania Timag Agro Romania, in prezența a peste 400 de invitați, a organizat Convenția comerciala Timac Agro 2019. Aflata la a 13-a ediție, convenția a adus laolalta, pe langa echipa completa a companiei, și fermieri din toata țara care au analizat in comun piața agricola romaneasca…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki, nou ales de Parlamentul Polonez, a tinut la investire un discurs lung de 80 de minute, terminat in ovatiile intregii asistente. Partidul ,,Lege si ordine”, a ramas la putere dupa alegerile recente din Polonia, in ciuda criticilor si impotrivirii Bruxelles-ului.…

- In anul 2018, Lidl a facilitat exportul produselor furnizorilor romani, catre magazinele Lidl din Europa, in valoare de peste 28 milioane de euro, cu 40% mai mult decat in anul 2017. Produse precum lactate, ulei, sucuri sau snacks-uri au ajuns pe rafturile magazinelor Lidl din Belgia, Bulgaria, Cehia,…