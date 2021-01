De ce întârzie Florin Cîțu publicarea proiectului de buget Guvernul intarzie prezentarea proiectului de buget pentru 2021, iar declarațiile publice din acest inceput de an despre arhitectura bugetara difera fața de cele de anul trecut. Explicațiile sunt evidente: mesajele de la finalul anului trecut erau influențate de contextul electoral și de negocierile din Coaliție, iar ”inchiderea” pe un deficit de 7% este foarte dificil […] The post De ce intarzie Florin Cițu publicarea proiectului de buget appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

