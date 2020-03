Stiri pe aceeasi tema

- Turkmenistan este una dintre cele 21 de tari din lume care nu au raportat pana acum cazuri de coronavirus. Mass media controlate de stat nu mai au voie sa scrie cuvantul „coronavirus" si nici sa relateze despre acest subiect. Toate brosurile de sanatate din scoli sau de la locuri de munca au fost modificate…

- In plina pandemie de coronavirus, autoritațile din Turkmenistan au emis un decret care aduce schimbari halucinante. Sunt complet interzise discuțiile pe tema „coronavirus”, pronunțarea acestui cuvant ori purtarea elementelor de protecție.

