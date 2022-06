Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de vreme rea pentru intervalul orar 12.00 – 23.00, in 28 de județe din țara. Cantitațile de apa vor depași pe 30 l/mp și izolat 40 l/mp. Avertizarea Cod galben vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Timiș, Hunedoara, Caraș…

- Plecați la drum cu un 4-0 obținut in meciul tur din deplasare, jucatorii pregatiți de Ciprian Danciu s-au descurcat și in manșa retur, reușind sa obțina un nou succes, 3-2, unul venit in finalul meciului. Are mai puțina important, cert este ca Minaur s-a calificat cu scorul general de 3-2 in finala…

- Meteorologii au emis vineri, 13 mai, o avertizare Cod galben de ploi, insoțite de descarcari electrice și vijelii pentru jumatatea nordica a țarii. Instabilitatea atmosferica va fi prezenta și in restul regiunilor, pe arii restranse. Avertizarea meteo Cod galben de vineri vizeaza 18 județe: Satu Mare,…

- Sambata dupa-amiaza, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CA Oradea, joc din cadrul etapei a 8-a din play-off-ul Ligii a 3-a, seria 10. Un joc pe care baimarenii l-au pierdut cu 2-0, oaspeții reușind sa inchida tabela chiar din prima repriza. Punctele le…

- Derby-ul seriei a 10-a din Liga 3 s-a disputat sambata dupa-amiaza pe stadionul “Iuliu Bodola”, intre CA Oradea și CS Minaur, primele doua clasate din serie. Minaur a izbutit sa se impuna cu 1-0 (0-0), unicul gol al partidei fiind reușit de Sergiu Ciocan in min. 86. Cum in celalalt meci am avut o remiza…

- Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben care vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata si vijelii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei, in intervalul duminica, 24 aprilie, ora 16.00 – luni, 25 aprilie, ora 03.00. Judetele marcate cu Cod…

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la transporturi in Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și Satu Mare. Oamenii legii au descins, marți și miercuri, in 20 de locații, intr-un dosar deschis pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane. Vizat ar fi un fost director…