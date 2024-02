Stiri pe aceeasi tema

- Frigiderul este un aparat electrocasnic esențial in fiecare gospodarie, asigurand pastrarea alimentelor proaspete și menținerea acestora la temperaturi corespunzatoare. Pentru a te asigura ca frigiderul tau funcționeaza corect și eficient, exista un truc simplu pe care il poți aplica periodic. Iți dai…

- Un obcei zilnic care va va scuti de dezghețarea parbrizului mașinii in fiecare dimineața devine un truc indispensabil in contextul vremii reci și al zapezii care acopera țara. In aceste condiții de iarna, intreținerea și curațarea parbrizului devin esențiale pentru a conduce in siguranța.

- Cel mai tare test, pe care il poți rezolva alaturi de cei dragi de sarbatori. Daca nu știți cum sa va distrați, ce ați zice de puțin antrenament? Provocarea este sa gasești cainele ascuns in imagine. Clovnul este ușor de observat, dar vei vedea cat de greu este sa il gasești pe prietenul lui patruped.…

- Loredana Groza și-a deschis sufletul și a vorbit despre divorțul de Andrei Boncea, barbatul cu care a fost casatorita timp de doua decenii. Artista a fost invitata la podcastul „Fain & Simplu”, cu Mihai Morar.Loredana Groza, cunoscuta pentru pastrarea discreției in ceea ce privește viața sa personala,…

- Supa de pui este una dintre cele mai consumate preparate din țara și este prezenta in mod frecvent pe mesele romanilor. Galuștele ii confera un gust delicios, iar pentru a le prepara perfect, ai nevoie de un ingredient special.

- Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, Volodimit Zelenski, avertizeaza ca ucrainenii sunt in „pericol de moarte” daca tarile occidentale nu isi continua sprijinul financiar, scrie digi24.ro.

- Majoritatea gospodinelor iși aranjeaza bucataria dupa nevoile personale. Dar, dragi gospodine, ați aruncat vreodata o privire in partea de sus a dulapurilor din bucatarie și ați descoperit un strat de murdarie atat de gros incat veți avea nevoie de un cuțit de chit pentru a-l indeparta? Daca da, și…

- Spume de ras o folosim pentru ras, nu-i așa? Ei bine, aceasta are mai multe intrebuințari. Gospodinele iscusite folosesc spuma de ras și la curațenie. Ce se intampla daca o aplicam pe covoarele din casa? Cum poți folosi spuma de ras pe covoarele din casa Multe gospodine intampina probleme atunci cand…