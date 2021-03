De ce e optimist medicul Gindrovel Dumitra 500.000 de romani, inscriși intr-o singura zi, pe listele de așteptare pentru vaccinare arata ca romanii sunt interesați sa se imunizeze anti-COVID. De aceasta parere este medicul Gindrovel Dumitra, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societații de Medicina Familiei. Nu va fi insa ușor, a declarat medicul pentru Europa FM. „Munca trebuie depusa pe mai multe planuri, in primul rand trebuie facuta o informare publica in continuare, astfel incat, persoane care se afla acum in zona de exitare la vaccinare, sa vina in zona de acceptare a vaccinarii. Apoi, trebuie muncit la firul ierbii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

