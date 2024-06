Stiri pe aceeasi tema

- Politic 40 de solicitari pentru urna mobila in Alexandria, pana acum iunie 9, 2024 16:29 Pana la orele 17.20, in Alexandria 40 de votanți au solicitat urna mobila, dintre aceștia 23 sunt arondați secției de votare n.r 13 de la Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” (nr. 5). Prezența la urne la…

- ALEGERI LOCALE 2024 | In localitatea Șigau din comuna Jichișu de Jos prezența la vot, la ora 16, este 100%. Pana la aceasta ora (16:10), in localitatea Șigau (comuna Jichișu de Jos) au votat 13 persoane – 4 pe listele permanente și 9 pe listele suplimentare. Astfel, prezența la vot in micuțul sat de…

- Potrivit cifrelor oficiale AEP, pana la ora 13.00 au votat la alegerile locale 21,36 % dintre cei inscriși pe liste, adica 3.874.917 persoane. In Argeș, la ora 13.00, prezența la vot a fost 25,03 %, adica 128.059 și-au exprimat opțiunea electorala. Conform AEP, in Argeș sunt inscriși pe liste permanente…

- Politic Alegeri locale / In prima ora de la deschiderea secțiilor, in Alexandria au votat 791 de persoane iunie 9, 2024 07:05 791 dintre alexandreni și-au exercitat dreptul la vot in prima ora de la deschiderea secțiilor de votare. Astfel, incepand cu ora 07.00, cand a inceput votul, pana la ora…

- Confirmand trendul din ultimii ani a primarului Victor Dragușin și a echipei PSD, la Alexandria, cetațenii aleg in marea lor majoritate continuitatea. Dezvoltarea, investițiile europene, educația și familia tanara, fiind prioritațile ultimilor ani, reușind sa acceseze maximul de fonduri europene…

- Politic SONDAJ alegeri locale – Primaria Alexandria / Se strange lupta dintre Haralambie Epure și Victor Dragușin mai 28, 2024 11:02 In ultimele zile, in Alexandria, a avut loc o cercetare sociologica ce confirma tendințele observate inca de la inceputul campaniei electorale, scrie publicația businesswatch.ro…

- Horia Constantinescu, candidatul PSD la Primaria municipiului Constanta, sustine astazi de la ora 11:00 o conferinta de presa.Principala tema de discutie va fi "Manipularea prin sondajele de opinie".La conferinta participa alaturi de Horia Constantinescu Costin Rasauteanu, candidat PSD la Consiliul…

- Politic PNL Orbeasca iși “omoara” candidatul la primarie din interior martie 20, 2024 15:41 Inca din luna ianuarie, PNL Teleorman anunța ca a fost desemnat candidatul pentru Primaria comunei Orbeasca, in persoana lui Marian Necșuțu, fiind una dintre primele nominalizari pe care filiala județeana…