- Ion Tudose este un primar devotat locuitorilor comunei Buda, care și-a luat un angajament ferm pentru progresul comunitații pe care o gospodarește. Pe parcursul mandatelor sale, incepand din 2012, el și-a demonstrat orientarea catre progres și eficiența administrativa, prin numeroasele sale realizari.…

- Autoritatea locala continua sa transforme centrul comunei intr-un loc primitor și plin de viața, promovand coeziunea și bucuria comunitara. Comuna Miresu Mare iși consolideaza angajamentul fața de locuitorii sai prin investiții continue in frumusețea și funcționalitatea centrului sau comunitar. Intr-un…

- Neculai Nastasa și-a depus candidatura pentru al patrulea la primaria Agapia, din partea partidului pe care l-a reprezentat și pana acum Partidul Social Democrat. „Mi-am depus candidatura la primaria comunei noastre – locul in care in ultimii 12 ani mi-am petrecut majoritatea timpului in scopul creșterii…

- Modernizarea drumurilor și introducerea rețelei de apa și canalizare in Gangiova au fost prioritațile pentru primarul Cristache Preda, de cand se afla la carma comunei. Dar pentru creșterea nivelului de trai este nevoie de investiții in numeroase alte domenii, spune acesta. Pornind de la sanatate și…

- Primarul comunei Putna, George Coroama, și-a depus vineri, 19 aprilie, candidatura pentru un nou mandat conștient de provocarile care urmeaza și avand in vedere incurajarile cetațenilor de a merge inainte și increzator in propriile puteri. El a ținut sa arate ca in prezent, comuna Putna cunoaște multe…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.3482 118 2023, care are ca obiect actiune prefect ndash; tutela administrativa anulare act administrativ Dispozitia nr. 64 07.03.2023, 92 03.04.2023, 98 10.04.2023.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 15.05.2023, pe sectia de…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a atins, de curand, "borna" de 14.000 de urmaritori pe rețeaua de socializare Facebook. "Va mulțumesc tuturor care imi urmariți pagina de Facebook care a atins astazi 14.000 de urmaritori! Social media nu inseamna pentru mine doar a…

