Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Hellvig a anuntat, luni, ca renunta la functia de director al Serviciului Roman de Informatii. In mandatul sau, SRI s-a reorganizat in format regional. S-a renunțat la organizarea judeteana a unitatilor teritoriale, din 1 septembrie 2019, infiintandu-se 11 direcții regionale de informații (DRI)…

- Directorul SRI Eduard Raul Hellvig a demisionat Anuntul a fost facut luni, 3 iulie 2023, intr o conferinta de presa Eduard Raul Hellvig a absolvit Facultatea de Stiinte Politice si Administratie Publica a Universitatii Babes Bolyai din Cluj in anul 1997, ulterior dobandind titlul stiintific de doctor…

- Directorul SRI Eduard Raul Hellvig a demisionat Anuntul a fost facut luni, 3 iulie 2023, intr o conferinta de presa Prin Hotararea nr. 15 a Parlamentului Romaniei, Eduard Raul Hellvig a devenit cel de al cincilea director, la data de 2 martie 2015.Eduard Raul Hellvig a absolvit Facultatea de Stiinte…

- Banca Naționala a Romaniei a publicat luni, 26 iunie 2023, date cu privire la o creștere inregistrata in creditarea privata din Romania, cu 7.9% fața pe perioada similara a anului trecut. Conform ultimelor informații, creditele in lei au stagnat, in timp ce imprumuturile in valuta au capatat un avant…

- Incepand din 16 mai 2023, cand ANPC a anunțat sancțiuni contravenționale impotriva a 11 banci cu cote de piața importanta in Romania, s-au ridicat mai multe probleme cu privire la ce anume constituie cu adevarat o clauza abuziva intr-un contract de creditare și care este masura in care deținatorii…

- „Grigore Moisil: Despre poezie și matematica” s-a intitulat conferința desfașurata vineri seara, la Biblioteca Județeana „George Coșbuc” din Bistrița. Invitat sa vorbeasca despre celebrul matematician a fost profesorul universitar doctor Teodor Rus – nascut in Spermezeu. Teodor Rus a absolvit Facultatea…

- Soldul datoriei de stat a Republicii Moldova a insumat 96,6 miliarde de lei, la data de 31 martie, potrivit Bancii Naționale a Moldovei. Raportata la Produsul Intern Brut, aceasta a constituit 34,3%, scrie radiomoldova.md In termeni anuali, datoria de stat a inregistrat o creștere nominala de 22,6%,…

- Statul roman este dator vandut. Pentru prima data in istorie, datoria publica a depașit pragul de 700 de miliarde de lei, adica peste 143 de miliarde de euro. Mai mult, din 2018 și pana azi, datoria Romaniei s-a dublat, ajungand acum sa reprezinte peste 50% din PIB. Altfel spus, statul a indatorat fiecare…