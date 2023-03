De ce avem încă inflație mare? Explicațiile unui profesor de economie Cresterea preturilor la alimente a adus inflatia din nou in crestere in februarie dupa ce intrase pe un trend de scadere in ianuarie 2023, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). „Rata inflatiei a urcat la 15,5% an/an in februarie, de la 15,1% an/an in ianuarie, depasind prognoza noastra si consensul Bloomberg, ambele la 15,3% an/an. Surpriza a venit de la cresterea mai puternica a preturilor si asa volatile ale legumelor, aceasta categorie de marfuri fiind si principalul motiv din spatele erorii noastre de prognoza“, scriu economistii Erste, actionarul principal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2022 investitiile realizate in economia nationala au depașit 150 de miliarde de lei, in creștere cu 8,5% comparativ cu anul 2021, a transmis vineri Institutul Național de Statistica.

- Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2023, mai multe venituri au fost majorate Ordonanța de Urgența stabilește ca punctul de pensie a crescut la valoarea de 1.785 de lei. In plus, incepand cu 2024, aceasta valoare se va majora cu rata medie anuala a inflației, plus 50% din creșterea reala a castigului salarial…

- Castigul salarial mediu net a fost in decembrie de 4.398 de lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fata de noiembrie 2022, iar comparativ cu luna similara din 2021 a crescut cu 13,4%, releva datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- Anul trecut in Romania s-au nascut cei mai puțini copii din ultima suta de ani. Si cu 25.000 mai putini fata de 2021, conform celui mai recent studiu realizat de Institutul National de Statistica. Datele arata ca, in 2022, s-au nascut putin peste 170.000 de copii, fata de cei aproape 200.000, nascuti…

- Cea mai importanta crestere in veniturile angajatilor in 2023 este cea a salariului minim pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.000 lei lunar. In mana, salariul minim net pe economie ajunge la 1.898 de lei.Cu toate acestea, cresterea de la an…

- Cea mai importanta crestere in veniturile angajatilor in 2023 este cea a salariului minim pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.000 lei lunar. In mana, salariul minim net pe economie ajunge la 1.898 de lei.Cu toate acestea, cresterea de la an…

- Pentru anul 2023, Comisia Nationala de Prognoza (CNP), institutia care emite prognozele pe baza carora guvernul isi bugeteaza veniturile si cheltuielile, prognozeaza ca din 2023 cresterile salariale vor acoperi din rata inflatiei. Angajatorii s-au straduit sa tina pasul cu inflatia in 2022 si sa creasca…