- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 34.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 14.570 mai mult decat in ziua anterioara. 4.375 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 14.088 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 5.283 mai puțin decat in ziua anterioara. 1.400 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 10.062 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 178 mai mult decat in ziua anterioara. 952 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- . Doamne ajuta oameni buni! . Programul ,,Bursele Romani pentru Romani” desfașurat de Asociația Calea Neamului impreuna cu Grai Strabun, s-a incheiat cu bine anul trecut, ultima transa de burse trimestriale, cea de pe luna decembrie, fiind trimisa catre 50 de elevi, pana pe 6 decembrie catre 20 de copii…

- Zapada a pus deja stapanire pe drumurile naționale și autostrazile din centrul țarii. Carosabilul este acoperit cu zapada sau umed pe drumuri din județele Brașov, Sibiu, Harghita, Mureș și Covasna, anunța DRDP Brașov. Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a impraștiat noaptea trecuta,…

- De Sfantul Nicolae primii 20 de copii inscriși in programul nostru au primit bursele in conturile lor. BURSELE ROMANI PENTRU ROMANI: un program destinat elevilor din unitațile de invațamant cu predare in limba romana din Covasna, Harghita, Mureș, Bacau (zona Ghimeș-Faget) si Satu Mare. Daruim 500 de…

- Pana astazi, 50.996 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 07.11.2021 (10:00) – 08.11.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 241 de decese (109 barbați și 132 femei), din care 1 anterior intervalului de referința, ale unor pacienți infectați…