De ce ai nevoie pentru placarea cu polistiren? Sfaturi de la experții Maco Store Sursa foto: shutterstock.com Montajul placilor de polistiren nu este unul dificil, insa ai nevoie de materiale de calitate, compatibile cu specificul lucrarii și uneltele potrivite pentru o placare durabila și eficienta. Daca ai in plan sa izolezi termic locuința, iata ce trebuie sa treci pe lista de cumparaturi sau sa ai la indemana. Materiale și unelte necesare pentru izolarea cu polistiren Termoizolarea casei te ajuta sa reduci pierderile de caldura și sa consumi mai puțin combustibil solid, gaz sau energie electrica pentru incalzirea locuinței. Polistirenul este o opțiune populara pentru… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui studiu publicat luni, nucleul Pamantului, care poate fi considerat o "planeta in interiorul planetei", nu se mai roteste si chiar s-a intors in sens invers, relateaza AFP. Un adevarat gigant, aflat la adancime mare fata de suprafata Pamantului, s-ar putea roti in directie opusa fata de…

- Reprezentantii AIEA au sosit la centrala nucleara din sudul Ucrainei in cadrul unei misiuni de monitorizare. Expertii straini in materie de securitate nucleara vor ramane la centrala pana la sfarsitul ostilitatilor din Ucraina, anunta Ukrinform, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Flurona este numele pe care specialiștii l-au dat dublei infecții cu gripa și Covid, care a fost descoperita in Israel. Experții se tem ca flurona poate deveni o problema serioasa, mai ales in timpul lunilor de iarna, cand tind sa creasca cazurile de gripa.

- Astrologii vin cu detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului pentru luna ianuarie din 2023. Experții au subliniat ca exista cateva semne care reușesc sa intimideze pe toata lumea. Acestea sunt dure și par foarte arogante și rele la o prima vedere. Cu toate astea, nativii au un suflet bun pe care…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de Covid-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Nu ai dulap? Nicio problema. Exista o mulțime de soluții pentru a te ajuta sa creezi un spațiu pe care il iubești fara sa simți ca o opțiune importanta de depozitare lipsește din viața ta. De fapt, dulapurile nu au devenit obișnuite in case pana in anii 1950. Daca dulapurile nu au fost o necesitate…

- In ultimele zile au aparut informații potrivit carora SUA se pregatesc sa trimita sistemele de rachete Patriot in Ucraina. Sistemele au fost mult timp un articol foarte cautat de SUA și de aliați in zonele disputate ale lumii, ca un scut ravnit impotriva rachetelor care se apropie. Cu toate acestea,…

- Sursa foto: freepik.com Iți dorești de mult timp o piscina care sa te reprezinte și sa fie atracția principala a curții și gradinii tale? Iata principalele produse speciale pe care le poți utiliza pentru personalizarea bazinului. Ți-am pregatit cateva sfaturi care sa te ajute sa amenajezi un loc de…