- Nelu Ploiesteanu a murit in aceasta dimineata, dupa ce o lunga perioada a fost intubat si a luptat pentru viata lui. Anuntul tragic a fost facut de Liviu Vasilica, pe instagram. "Nelu Ploiesteanu a incetat din viata. Drum lin catre stele, maestre!", a scris el.

- Radu Țincu: „Din pacate in ultima perioada am asistat la derapaje in spațiul public, unele aparținand chiar unor cadre medicale. Traim o perioada dificila cu aceasta pandemie. Regulile nu s-au schimbat, iar bolile trebuie tratate la spital, de catre cadrele medicale. Bolnavul trebuie sa fie mereu in…

- Doua fetite au fost lovite de o masina, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Revoltati, cativa cetateni le-au atacat pe cele doua femei din autoturismul implicat in accident.

- Tragedie fara margini! A murit bebelușul inecat la botez. Ce s-a intamplat la spital cu pruncul care a intrat in stop respirator dupa ce a fost botezat la o biserica din Suceava. Parinții copilului sunt disperați. Pruncul de șase saptamani a fost transportat de urgența la spital și internat la secția…

- Trei autospeciale și un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Turda, au fost alertate în jurul orei 7.30, pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa de pe strada Memorandumului, din municipiul Câmpia Turzii. La fața locului au fost…