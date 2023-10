Una dintre primele stații de metrou din București, inaugurata in anul 1979, are un nou nume, incepand cu data de 14 octombrie. Este vorba de stația Timpuri Noi, care se numește de acum Octavian Udriște, in onoarea inginerului care a contribuit la construirea ei. Udriște este cel care a semnat in 1979 pentru punerea in funcțiune a primului tronson de metrou in București, care pornea de la Timpuri Noi și se oprea la Semanatoarea, astazi, stația Petrache Poenaru. Citeste si Dispare inca o fabrica de tradiție, dupa 57 de ani. Motivul: nu mai corespunde cerințelor din piața Decizia schimbarii denumirii…