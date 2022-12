De ce a fost România luată prin surprindere de votul Austriei? Explicațiile lui Aurescu ​​Votul prin care Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen nu a putut fi anticipat, susține ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu. El spune ca Bucureștiul s-a concentrat mai mult pe „inlaturarea obiecțiilor statelor care erau tradițional impotriva noastra”. „Este un vot care a aparut fara sa poata fi anticipat. Ne-am concentrat pe inlaturarea obiecțiilor statelor care erau tradițional impotriva noastra. In cazul Austriei nu a existat niciun semnal pana la 28 noiembrie. Tot timpul oficialii austrieci au spus ca nu au nimic impotriva Romaniei. Niciodata nu a existat niciun semnal de opoziție.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

