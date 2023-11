Cand oamenii inca nu inventasera statul, electricitatea si microprocesorul, vestile circulau greu dintr-un loc in altul. Erau niste sate, abia unite de niste drumuri sau carari, iar negustorii, calatorii si barzii mergeau dintr-un sat in altul si duceau vesti. Fireste, erau vesti vechi, dar pentru ascultatori erau noi. Mai erau si olacarii, postasii primitivi, oameni care traiau pe cal, ducand scrisori dintr-un loc in altul. Aici era o problema mare, ca stiutorii de carte erau rari. Scrisoarea era scrisa undeva de un stiutor de carte, cel mai probabil un cleric, pusa in mainile unui olacar, apoi…