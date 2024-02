Cât costă ceasul purtat de șeful DNA Marius Voineag Șeful DNA Marius Voineag a atras atenția publica cu ceasul purtat. Valoarea accesorului se ridica la 17.000 de lei. Informația a fost confirmata chiar de catre acesta. Șeful DNA, Marius Voineag a fost intrebat cat costa ceasul pe care il are acesta la mana. Acesta nu s-a ferit sa raspunda și a declarat ca accesoriul de la mana sa costa 17.000 de lei. ”Este un ceas de 17.000 de lei”, a fost raspunsul șefului DNA Marius Voineag In total, șeful DNA are bijuterii in valoare de 5.500 de euro și un venit lunar din salarii de aproape 19.000 de lei. Potrivit declarației sale de avere, Marius Voineag are… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce-au izbucnit protestele și cind lui Marcel Ciolacu a inceput sa-i țițiie curul ca zboara din fruntea guvernului, hop ca s-a putut sa scada valoarea polițelor de asigurare RCA pentru camioane. De la 18-20.000 au gasit o cale sa o scoboare la cel mult 9.000 de lei. Cum Dracu se pot face asemenea…

- Ianis Hagi și Elena Tanase s-au cununat pe 25 decembrie, iar inelul purtat de noua soție a internaționalului roman a costat o adevarata avere. Cei doi au avut petrecerea de cununie chiar in ziua de Craciun, la care au asistat aproximativ 250 de persoane. Cei doi au avut o apariție eleganta in fața presei,…

- Contractul pentru cea mai mare achizitie de trenuri electrice, o investitie de peste 3,2 miliarde de lei, poate fi semnat, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Transporturiilor Irinel Ionel Scriosteanu. ”Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia formulata de Alstom…

- Odata cu mult anunțatele creșteri de pensii și salarii, de la 1 ianuarie 2024 se va majora și valoarea punctului de amenda. Așa ca, șoferii vor ajunge sa „plateasca” o mica avere, pentru greșelile din trafic. Șoferii romani ar urma sa plateasca amenzi mai mari, avand in vedere posibilitatea majorarii…

- Pentru ca vor crește salariile, se maresc și amenzile de circulație. De la anul, șoferii care fac cea mai mica greșeala in trafic vor ajunge sa plateasca aproape 1.000 de lei. Șoferii romani ar urma sa plateasca amenzi mai mari, avand in vedere posibilitatea majorarii punctului de amenda din 2024. Iar…

- Bluza roz din crep, cu un guler cu volane și pliuri largi in partea din fața, pe care Prințesa Diana a purtat-o in portretul sau de logodna din 1981, va fi scoasa la lictație de Casa Julien’s Auctions, in Beverly Hills, California. Casa „Julien’s Auctions and TCM Present: Hollywood Legends” va scoate…

- In Codul Rutier a fost introdus recent un nou indicator rutier care le da batai de cap multor conducatori auto din cauza confuziei pe care acesta o creeaza. Nerespectarea indicatorului poate provoca accidente grave, iar amenda este destul de mare. Iata despre ce semn este vorba.

- Cand oamenii inca nu inventasera statul, electricitatea si microprocesorul, vestile circulau greu dintr-un loc in altul. Erau niste sate, abia unite de niste drumuri sau carari, iar negustorii, calatorii si barzii mergeau dintr-un sat in altul si duceau vesti. Fireste, erau vesti vechi, dar pentru ascultatori…