- Dinamo București a obținut calificat in grupele Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce s-a impus pe terenul echipei Viitorul Pandurii Targu Jiu, scor 1-0, intr-un meci disputat joi in play-off-ul competiției.

- Brigitte Pastrama a suferit o operație grea la inceputul acestei veri, atunci cand bruneta s-a simțit rau, iar in urma mai multor investigații a aflat ca i s-a dereglat o glanda la stomac și are un inceput de diabet tip 2. Vedeta a suferit intervenția, insa la doar cateva saptamani a ajuns de urgența…

- Simona Halep incearca sa-și revina dupa problemele uriașe din ultima perioada, care au silit-o sa renunțe la turneele de tenis din acest an. Jucatoarea din Romania a postat pe Instagram o fotografie, prima dupa ce a ieșit din spital, dar și un mesaj optimist. A primit in schimb multe incurajari. Simona…

- Accidentat in infrangerea lui FC Argeș cu FCU Craiova, 0-2, fundașul central al piteștenilor, Grigore Turda, a suferit o fractura de maleola, urmand sa lipseasca o perioada indelungata de pe gazon. Fotbalistul dorit la un moment dat și de FCSB, comparat de Jean Vladoiu cu Belodedici, s-a „rupt” in minutul…

- Cristian Balaj (50 de ani), președintele lui CFR Cluj, susține ca atacantului Gabriel Debeljuh (25) ii va fi propusa prelungirea contractului, in cazul in care diagnosticul de ruptura a ligamentelor genunchiului se confirma. Accidentat in CFR Cluj - Șahtior Soligorsk 1-0, Gabriel Debeljuh este suspect…

- Paul Pogba, starul naționalei Franței, a decis sa faca doar tratament la genunchiul drept. Mijlocașul lui Juventus revine dupa cinci saptamani. Daca ar fi acceptat intervenția chirurgicala pentru leziunea de la meniscul lateral al genunchiului drept, Paul Pogba risca sa lipseasca o jumatate de an și…

- Rafael Nadal are sufera de o ruptura musculara in zona abdomenului, potrivit ziarului spaniol Marca. Chiar și așa, Nadal vrea sa joace contra lui Nick Kygios in semifinale, vineri la Wimbledon. Rafael Nadal nu renunța. Și la fel ca la Roland Garros, cand a jucat și a caștigat in ciuda unei accidentari…

- Ianis Hagi nu are parte de cele mai bune momente din viața sa. Tanarul și-a regasit cu greu liniștea sufleteasca dupa cele petrecute. Fiul lui Gica Hagi este cu siguranța puternic, iar asta a și demonstrat cand a depașit vestea deloc buna care a aparut in calea sa. Fanii lui nu știu foarte multe detalii…