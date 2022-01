Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rauța (29 de ani) a acuzat arbitrajul lui Marcel Birsan din meciul pierdut de Dinamo la Pitești, 1-2 cu FC Argeș. In minutul 58 al meciului, la 1-0 pentru FC Argeș, „centralul” a anulat un gol perfect valabil inscris de Dinamo. Angajat in adancime, Cosmin Matei a caștigat un duel aerian cu…

- FC Argeș a ieșit victorioasa la meciul de vineri seara, cu Dinamo. Vulturii de la Pitești au invins echipa adversa cu scorul de 2-1. Ișfan a deschis scorul pentru gazde, insa apoi Marcel Birsan a anulat inexplicabil golul lui Matei. In loc de 1-1, scorul a devenit 2-0: Șerban a marcat din penalty. Ivanovski…

- Dinamo a beneficiat de un gol perect valabil in repriza secunda a partidei cu FC Argeș, insa arbitrul Marcel Birsan a anulat eronat reușita lui Cosmin Matei. In minutul 58, cand piteștenii conduceau cu 1-0, lui Dinamo i-a fost refuzat golul ce ar fi adus eglarea. Angajat in adancime, Cosmin Matei a…

- CS Mioveni a caștigat dramatic meciul cu Dinamo, scor 2-1. Mircea Rednic, antrenorul alb-roșilor, a avut un discurs dur la adresa portarului Plamen Iliev, dupa ce acesta a facut penalty-ul din care argeșenii au egalat. „Sunt suparat. Iliev e la a doua greșeala. Și meciul trecut la fel. Sunt reguli clare…

- FC Argeș și Sepsi Sf. Gheorghe se intalnesc astazi, de la ora 17:30, in runda cu numarul 20 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. FC Argeș și Sepsi Sf. Gheorghe e televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport FC Argeș - Sepsi Sf. Gheorghe, live de la 17:30 Click…

- Comunicat de presa Decembrie 2021 Spitalul Municipal Curtea de Arges –Programul Operational Infrastructura Mare Spitalul Municipal Curtea de Arges anunța lansarea proiectului cu titlul ” Cresterea capacitatii de prevenire si gestionare a crizei sanitare cauzate de COVID-19 la Spitalul Municipal Curtea…

- SCMU Craiova a pierdut la Pitesti la doua posesii, scor 83-79, chiar daca a fost la conducerea jocului 39 de minute. Gazdele au revenit incredibil pe final, si pe fondul oboselii echipei oltene, iar antrenorul Michalis Kakiouzis s-a aratat suparat de sansa vinctoriei pe care elevii sai au irosit-o in…

- # In cauza s-ar fi intocmit un dosar penal privind angajari ilegale facute cu influența politica liberala O informație de grad zero a circulat in ultimele zile in diferite medii din județ, in special in cel politic și administrativ. Anume ca vineri, 29 octombrie, DNA Pitești ar fi facut percheziții…