The Female Metal Voices Tour la Bucuresti: Program si Reguli de Acces

LEAVES’ EYES (GER) + SIRENIA (NOR) + FOREVER STILL (DEN) + LOST IN GREY (FIN) si ASPHODELIA (IT) canta la Bucuresti pe 10 decembrie in Quantic Club. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Asphodelia 18:30-19:00 Lost in Grey 19:15-19:45 Forever Still 20:00-20:40 Sirenia 20:55-21:45… [citeste mai departe]