- Volei Alba Blaj, direct in grupele Champions League, dupa rezultatele remarcabile din ultimii 3 ani in cupele europene Volei Volei Alba Blaj va juca in sezonul 2022/ 2023 direct in grupele Ligii Campionilor, competiție la startul careia se va afla pentru a șasea oara. Campioana Romaniei s-a inscris…

- CSM București a mai ratat un sezon in Liga Campionilor, pierzand calificarea in Final Four cu danezele de la Esbjerg. Dupa infrangerea cu 25-26 in turul de la București, campioana Romaniei a scos in deplasare un egal in ultima secunda, 27-27, rezultat care o lasa in afara competiției. In 2018 s-a calificat…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a remizat duminica, in deplasare, cu formatia daneza Team Esbjerg, scor 27-27 (12-14), in mansa retur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor si rateaza astfel calificarea la Turneul Final Four al competitiei. Pentru a fi prezenta la turneul…

- Adrian Vasile (39 de ani), antrenorul lui CSM București, a vorbit despre duelul cu Esbjerg, unul care are ca miza accederea in Final Four de la Budapesta, unde echipa din Capitala nu a mai fost din 2018 CSM București revine, maine, in Liga Campionilor intr-un meci in Sala Polivalenta cu formația daneza…

- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, a declarat marti ca este posibil ca Juventus Torino si Bayern Munchen sa o fi subestimat pe Villarreal, dar echipa sa nu va face aceeasi greseala la meciul de miercuri din mansa intai a semifinalelor Ligii Campionilor, scrie Reuters. Surpriza actualei editii…

- Campioana en-titre a Europei trebuie sa treaca de Real Madrid (cea mai titrata formație in Liga Campionilor), pentru a se califica in semifinalele Champions League la fotbal. Prima manșa se disputa miercuri, 6 aprilie, de la ora 22:00, la Londra.

- Reprezentanta Romaniei in Champions League va fi cap de serie doar in primele doua tururi preliminare, dupa care pentru a accesa grupele e nevoie sa elimine doua echipe din categoria Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Olympiakos, Slavia Praga. Campioana Romaniei va avea o misiune grea spre foarte grea in…

