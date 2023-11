Datorii la ANAF: Ce spune legislaţia despre prescrierea acestora, pentru persoanele fizice Datorii la ANAF: Ce spune legislatia despre prescrierea acestora, pentru persoanele fizice Datorii la ANAF: Ce spune legislatia despre prescrierea acestora, pentru persoanele fizice Mii de romani acumuleaza, anual, datorii catre ANAF și multe dintre persoanele fizice se gandesc inclusiv la posibilitatea ca aceste datorii sa se prescrie. Ce spune legislatia despre prescrierea datoriilor catre ANAF pentru persoanele fizice Se stabilește așadar ca, in cazul datoriilor banești […] Datorii la ANAF: Ce spune legislatia despre prescrierea acestora, pentru persoanele fizice Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

