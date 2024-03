Vine POTOPUL peste persoanele fizice și firmele care vând produse fără acte: Amenzi imense și suspendarea activității Vine POTOPUL peste persoanele fizice și firmele care vand produse fara acte: Amenzi imense și suspendarea activitații Persoanele fizice și firmele care vand produse fara acte se pot confrunta cu amenzi in valoare de zeci de mii de lei și cu suspendarea activitații. Angajații ANAF, ai Vamii și ai Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sunt imputerniciți sa amendeze aceste persoane fizice și firmele in cazul in care comercializeaza produse fara documente […] Citește Vine POTOPUL peste persoanele fizice și firmele care vand produse fara acte: Amenzi imense și suspendarea activitații… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de zeci de mii de lei și suspendarea activitații pentru persoanele fizice și firmele care vand produse fara acte Amenzi de zeci de mii de lei și suspendarea activitații pentru persoanele fizice și firmele care vand produse fara acte. Angajații ANAF, ai Vamii și ai Autoritații Naționale pentru…

- Angajații ANAF, Vamii și Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pot da amenzi persoanelor fizice cat și firmelor daca acestea comercializeaza produse fara documente de proveniența. Sancțiunile au fost introduse prin Legea guvernului Ciolacu care a adaugat noi taxe și le-a crescut…

- Peste 85 de statii de carburant din reteaua Lukoil au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in toata tara, intr-o singura zi, fiind date amenzi de 45.000 de lei pentru nereguli precum pompe depreciate ori uzate, comercializarea de produse expirate…

- Aproape 200 de statii de carburant din reteaua OMV-Petrom au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in toata tara, in doua zile. Pentru neregulile gasite au fost date amenzi in valoare de 340.000 de lei, iar 11 statii au fost inchise temporar. „Asa…

- Comisarii de la „Protecția Consumatorului” au desfașurat mai multe controale in magazinele care vand o gama larga de produse importate din China, cunoscute și sub numele de „chinezarii”, de la cosmetice și haine la jucarii, care sunt foarte ieftine, dar sunt de foarte proasta calitate și in multe cazuri…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a desfașurat, de la inceputul anului și pana ieri, acțiuni de verificare a modului in care operatorii economici respecta legislația in vigoare referitoare la protecția consumatorilor, in conformitate cu tematicile de control stabilite…

- "Pana in acest moment, au fost controlate 233 de unitati, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate urmatoarele sanctiuni: 485 amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 5,1 milioane lei, 99 avertismente, oprirea definitiva de la comercializare a produselor gasite ca fiind neconforme,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a amendat Selgros cu 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei, in urma unui control, in care au fost identificate mai multe nereguli. Comisarii Protecției Consumatorilor au aplicat 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei și au dispus oprirea…