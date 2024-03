Stiri pe aceeasi tema

- Pompe uzate, produse expirate expuse la vanzare și neconcordanțe intre prețuri sunt doar cateva dintre neregulile descoperite de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) care au descins la peste 85 de statii de carburant din reteaua Lukoil in toata tara, intr-o singura…

- Peste 85 de statii de carburant din reteaua Lukoil au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in toata tara, intr-o singura zi, fiind date amenzi de 45.000 de lei pentru nereguli precum pompe depreciate ori uzate, comercializarea de produse expirate…

- Comisarii de la „Protecția Consumatorului” au desfașurat mai multe controale in magazinele care vand o gama larga de produse importate din China, cunoscute și sub numele de „chinezarii”, de la cosmetice și haine la jucarii, care sunt foarte ieftine, dar sunt de foarte proasta calitate și in multe cazuri…

- Mai multe sali de fitness World Class din Bucuresti au fost inchise de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Aceștia au dat amenzi de 116.500 lei in urma controalelor.

- "Pana in acest moment, au fost controlate 233 de unitati, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate urmatoarele sanctiuni: 485 amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 5,1 milioane lei, 99 avertismente, oprirea definitiva de la comercializare a produselor gasite ca fiind neconforme,…

- "Pana in acest moment, au fost controlate 233 de unitati, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate urmatoarele sanctiuni: 485 amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 5,1 milioane lei, 99 avertismente, oprirea definitiva de la comercializare a produselor gasite ca fiind neconforme,…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a amendat Selgros cu 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei, in urma unui control, in care au fost identificate mai multe nereguli. Comisarii Protecției Consumatorilor au aplicat 7 amenzi in valoare totala de 60.000 de lei și au dispus oprirea…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au facut mai multe controale la magazine Selgros din tara si au dat amenzi in valoare de 650.000 de lei. Echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care fructe si legume stricate, produse expirate, agregate frigorifice…