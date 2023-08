Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​condamnat definitiv la șase ani de inchisoare și fugit in Italia, ar urma sa fie adus in Romania luni dupa-amiaza. Vilcov este primul fugar celebru pe care autoritațile romane reușesc sa il aduca din Italia, acolo unde și-au gasit refugiul pentru a scapa de inchisoare Mario Iorgulescu, Alina Bica, fostul ofițer SRI Daniel Dragomir sau omul de afaceri Dragos Savulescu. Darius Valcov ar urma sa fie adus in țara sub escorta, cu o cursa aeriana de linie, noteaza Hotnews . Curtea Suprema de Casatie a Italiei a respins, pe 8 august, recursul formulat de Darius Valcov,…