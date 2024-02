Stiri pe aceeasi tema

- Procesul lui Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a lovit mortal cu masina doi tineri si a ranit alti trei, la 2 Mai , in vara anului trecut, incepe joi, la Judecatoria Mangalia, la ora 12.30, dupa ce a fost amanat. Inițial, trebuia sa inceapa la ora 09.00. Vlad Pascu este judecat pentru comiterea…

- Marcel Șerbuc, barbatul acuzat ca a ucis fetița de 12 ani a concubinei, și-a recunoscut fapta, iar Tribunalul București urmeaza sa dea o decizie in prima instanța. Potrivit avocatului au fost solicitate daune morale in valoare de 600 de mii de euro, dar inculpatul a cerut sa nu fie obligat la plata

- Luni, 5 februarie, Stelica Craciun, cumnatul primarului Nicolae Dascalu din Maracineni, a fost condamnat, printr-o decizie a Judecatoriei Pitești, la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunii de violare a sediului profesional in varianta agravata. Primarul: „Cineva trebuie sa-i…

- Noi informații in cazul incendiului de la Ferma Dacilor, in urma caruia opt persoane și-au pierdut viața. Avocatul patronului pensiunii face declarații șocante. Potrivit informațiilor, Cornel Dinicu este ferm convins ca incendiul a fost pus de o mana criminala. Cine susține ca ar fi vinovații pentru…

- Doi parinți pakistanezi și-au ucis brutal fiica in varsta de 18 ani, dupa ce aceasta a refuzat sa se supuna unei casatorii aranjate. Verdictul instanței a fost pronunțat marți, condamnand cuplul la inchisoare pe viața pentru crima oribila comisa in numele așa-zisei "onori familiale". Tatal, Shabbar…

- Fostul consilier al Papei Francisc, cardinalul Angelo Becciu, a fost condamnat la cinci ani și jumatate de inchisoare. Acesta este acuzat ca a savarșit infracțiuni financiare, in special deturnare de fonduri. Cardinalul Angelo Becciu, in varsta de 75 de ani, este demnitarul Bisericii Catolice cu rangul…

- Un baiat american, in varsta de 17 ani, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru ca a ucis patru elevi de la liceul sau, in 2021, cu o arma pe care i-o dadusera parintii sai in statul Michigan, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

- Baiatul in varsta de 15 ani in momentul atacului a fost judecat ca adult si condamnat la inchisoare pe viata fara posibilitatea de eliberare anticipata de catre un tribunal din comitatul Oakland, relateaza AFP potivit Ziare.com.Adolescentul, acum in varsta de 17 ani, purtand o salopeta portocalie de…