Stiri pe aceeasi tema

- ”Se știu relațiile pe care le-am avut cu Cozmin Gușa, se știe ca eu știu despre vizitele din Moscova din 2009 cu Mircea Geoana, se știe ca eu știu care a fost agentul lui de legatura, se știe ca eu știu ca s-a dorit sa fiu racolat de KGB, dar am refuzat acest lucru, in direct de la Cozmin Gușa” a…

- Consilierul lui Liviu Dragnea, Paul Ionescu, a fost audiat la sediul DIICOT in calitate de martor. Potrivit declarațiilor sale, este vorba de un dosar deschis in 2017. La ieșirea de la audieri, dupa aproximativ o ora de petrecut in sediul DIICCOT, Paul Ionescu a declarat presei ca este vorba despre…

- Un consilier de stat din Guvernul Romaniei acuza presiunile care se fac asupra sa și a familei sale, din cauza opiniilor politice exprimate in spațiul public. Consilierul de stat Dana Varga, care este și secretar executiv al Departamentului pentru minoritați din cadrul ALDE, susține ca „statul paralel”…

- RUSIA 2018. Fostul mare fotbalist argentinian Diego Armando Maradona și-a cerut scuze pentru ca a fumat un trabuc in loja stadionului Spartak din Moscova, unde a avut loc meciul Argentina – Islanda, incheiat cu un surprinzator 1 la 1. ”Astazi a fost o zi dificila pentru Argentina, cu multa tensiune…

- RUSIA 2018. A aparut si primul incident de la Cupa Mondiala, dupa doar trei zile, anunta presa locala. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti la Moscova pentru a-si sustine echipa. Incidentul s-a lasat cu victime, opt fani au fost raniti, scrie agentia de presa rusa TASS. Presa rusa mai scrie ca…

- Guvernul de la Moscova a propus, joi, majorarea progresiva a varstei de pensionare, in vigoare de aproape 90 de ani, de la 55 la 63 de ani pentru femei și de la 60 la 65 de ani pentru barbați, o decizie delicata și amanata in mai multe randuri de Vladimir Putin, anunța AFP. Guvernul rus The post Guvernul…

- Campionatul Mondial de fotbal incepe, joi, pe “Luzhniki” din Moscova unde va avea loc partida inaugurala, adica exact in același loc in care vom vedea marea finala din 15 iulie. Rusia și Arabia Saudita se vor afla in lumina reflectoarelor incepand cu ora 18.00 (ora Romaniei). Competiția va fi transmisa,…

- Rusia nu are intentia de a se reintegra in G8, fiind multumita sa lucreze cu formatul G20, a indicat sambata seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, a doua zi dupa apelul lui Donald Trump in acest sens, scrie AFP, citata de news.ro. Potrivit lui Lavrov, ale carui afirmații au fost difuzate de televiziunea…