Stiri pe aceeasi tema

- FCSB are mari probleme de efectiv pentru meciul din runda urmatoare, impotriva lui FC Argeș, care e programat duminica, in Trivale, de la ora 20:30. A pierdut doi titulari in urma confruntarii cu Universitatea Craiova, pe David Miculescu și pe Andrei Cordea, ambii au fost avertizați, au ajuns la cate…

- FCSB și CS Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 26 din SuperLiga. Leo Strizu, antrenorul din acte al gazdelor, nu crede ca remiza este o tragedie și spune ca absența lui Darius Olaru, suspendat, a cantarit mult. ...

- FCSB și Universitatea Craiova se intalnesc duminica, de la ora 20.00, pe Arena Naționala, intr-o partida contand pentru etapa 26 a campionatului regular din Superliga. Conferința de presa a FCSB-ului premergatoare partidei cu Știința a fost susținuta astazi. Au participat antrenorul principal din acte…

- Dupa transferurile lui Ivan Goranov și Ivan Martic, Universitatea Cluj l-a achiziționat definitiv pe Dan Nistor. Mijlocașul de 34 de ani ar putea debuta sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabau chiar la partida de vineri, 17 februarie, impotriva Chindiei Targoviște, din etapa a 26-a din SuperLiga.Dan Nistor…

- Luni, 6 februarie, s-au disputat ultimele meciuri ale etapei a 24-a din SuperLiga de fotbal: FC Botoșani – Petrolul Ploiești 5-0 și Farul Constanța – Universitatea Craiova 2-1 (FOTO, cu gazdele in tricouri albastre). Puștii antrenați de Gheorghe Hagi au pus repede stapanire pe joc, avand 2-0 pe tabela…

- FCSB - Farul | In prima repriza, la scorul de 0-0, Gica Hagi (57 de ani), managerul dobrogenilor, a schimbat doi jucatori! Mai intai, in minutul 26, Hagi a „umblat” la postul de fundaș stanga: l-a inlocuit pe David Kiki (29) cu Andrei Borza (17). In acel flanc, Andrei Cordea și Valentin Crețu au creat…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, susține ca Andrei Cordea (23 de ani, extrema dreapta) s-a confruntat cu probleme medicale in ultime vreme, de aici evoluțiile mai slabe. Rolul de titular incontestabil al lui Cordea la FCSB-ului se clatina. Schimbat la pauza cu FC Botoșani (1-0), Andrei n-a…

- Andrei Cordea, extrema de la FCSB, a suferit o accidentare in meciul cu FC Botoșani, 1-0, in etapa #21 din Superliga. La o faza in partea drapta, Cordea a vrut sa dea o pasa, dar a lovit gazonul. Deși nu a fost incomodat de nimeni, Cordea a „reușit” sa se autoaccidenteze. Dupa ce a lovit gazonul impecabil…