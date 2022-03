Stiri pe aceeasi tema

- Monica Birladeanu, cea de-a patra jurata a ediției iUmor din aceasta seara, surprinsa cu un roast de zile mari facut chiar de fratele ei, Petru Birladeanu. Actorul Alexandru Banciu s-a asigurat si el ca Monica va avea parte de nelipsitul „tratament” iUmor. Jurata-surpriza a ediției iUmor de astazi va…

- Monica Birladeanu, celebra actrita din serialul Vlad a renuntat la Pro TV pentru o colaborare cu Antena 1, iar prima ei aparitie va fi la iUmor, in calitate de jurat, cel de-al patrulea in aceasta emisiune, cu Delia, Cheloo si Bendeac.

- Monica Birladeanu s-a alaturat echipei de vedete Antena Group. Prima aparitie a acesteia la Antena 1 va avea loc chiar duminica aceasta, in cea mai noua editie de auditii „iUmor”, unde actrita va fi al patrulea jurat-surpriza al emisiunii. Aceasta este prima dintr-o serie de proiecte pe care Monica…

- Actorii Marius Vizante, Irena Boclinca și Radu Pietreanu se vor alatura invitaților speciali din cel de-al doisprezecelea sezon „iUmor”. Duminica, de la 20.00, cei trei actori se reintorc in fața juraților și a publicului emisiunii. Dorin Zidaru, personajul caruia i-a dat viata Marius Vizante, revine…

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea și in aceasta ediție un coleg nou de juriu. Contesa digitala Ana Morodan este jurata surpriza din cea mai noua ediție iUmor difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1.Ana Morodan i-a surprins pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac in momentul in care a pașit pe covorul…

- „iUmor” 2022 continua duminica seara, de la ora 20:00, cu cea de-a doua ediție din audiții. Invitatul special al ediției este cunoscutul stand-upper Toma Alexandru. „Cel mai deștept din stand-up”, l-a numit juratul Florin Dumitrescu pe invitatul special al ediției, Toma Alexandru. Prezența sa la iUmor…

- Audițiile „iUmor” continua duminica, de la 20:00, la Antena 1, cand celor trei jurați li se va alatura la pupitru chef Florin Dumitrescu. Surpriza la masa juriului „iUmor”, in cea de-a doua editie a emisiunii de la Antena 1. Juratul surpriza al ediției va fi de aceasta data chef Florin Dumitrescu. Florin…

- George Tanase vine la „iUmor”, sezonul 12, fiind invitat special al emisiunii. Show-ul de la Antena 1 incepe cu o serie de schimbari in noul sezon. Un nou jurat a fost anunțat, iar Ilona Brezoianu este noua prezentatoare. George Tanase deschide seria invitatilor speciali in cel de-al doisprezecelea…