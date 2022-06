Daniela Doban, locul II la Cupa Internațională de Para-karate! REȘIȚA – Cupa Internaționala de Para-karate a fost organizata zilele trecute de Comisia Naționala de Para-karate (președinte Florin Boca), din cadrul Federatiei Romane de Karate! Cupa a gazduit 12 sportivi cu dizabilitați: sindrom Down, retard mintal, handicap locomotor și deficiențe de vedere. Aceștia provin din Romania (Timișoara, București și Reșița) și Serbia (Belgrad). Reșița s-a prezentat cu Daniela Doban, cu sindrom Down, antrenata de Zoltan Lipan, care a obținut locul doi, fiind invinsa in finala de o sportiva din Serbia, nimeni alta decat ocupanta primului loc la Europene in 2021, locul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

