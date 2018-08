Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, luni, despre informatiile potrivit carora Vasile Blaga i-a convocat la o intalnire la sediul PNL miercuri pe liderii organizatiilor din aripa ex-PDL, pentru a conveni asupra sustinerii lui Ludovic Orban la conducerea formatiunii, liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca "sediul PNL este deschis…

- Plecat din PNL și inscris in ALDE, Daniel Zamfir pune tunurile pe Ludovic Orban. Intr-o postare pe Facebook, senatorul comenteaza decizia liderului PNL de a candida la alegerile europarlamentare.Romania, sub ape - Cod PORTOCALIU de inundații pentru mai multe județe din țara. Avertismentul…

- Senatorul Marius Nicoara iși anunța trecerea la ALDE: ”Nu e o tradare a PNL, am ales sa ma alatur vechilor mei colegi liberali”, a transmis fostul parlamentar PNL, printr-un comunicat oficial. Luni, liderul PNL Ludovic Orban anunțase ca Marius Nicoara nu mai este membru al partidului. ”In urma cu mai…

- Daniel Zamfir a plecat cu scandal din PNL și s-a inscris in ALDE, iar un alt senator liberal a fugit din echipa lui Ludovic Orban. Marius Nicoara a anunțat, oficial, ca trece la ALDE, pentru ca ”astazi liberalismul in forma construita și promovata in acea perioada (n.r. 1990) nu se mai regasește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, referindu-se la parlamentarii care au parasit partidul, printre care Daniel Zamfir, ca ”inaintea unor batalii decisive, este normal ca unii sa fie mai slabi de inger si sa paraseasca linia frontului, sa dezerteze in tabara adversa. Presedintele…

- Ludovic Orban reactioneaza la plecarile importante din PNL din ultima perioada. Pe lista celor care au parasit PNL pentru a se alatura ALDE se numele Daniel Zamfir, Marius Nicoara si Ioan Popa, fost lider al grupului PNL din Senat."Inaintea unor batalii decisive pentru Romania, este normal…

- Liderul PNL Ludovic Orban ii cere demisia din funcția de președinte al Senatului lui Calin Popescu-Tariceanu, pe care il acuza de „uzurparea” funcției și de faptul ca a adus grave prejudicii Romaniei prin pozițiile sale impotriva Comisiei Europene, exprimate vineri in cadrul Reuniunii Asociației Senatelor…

- Președinte PNL, Ludovic Orban, susține ca ”aștia sunt demenți”, vorbind despre modificarile fiscale succesive facute de guvernarea PSD-ALDE in ultima perioada. Liberalul a amintit ca in 2017 a fost schimbat Codul fiscal de 115 ori. „Gandiți-va ce nebunie, ce neincredere, ce bulversare in fiecare companie…