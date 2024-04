Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Ungureanu (23 de ani), cea care a fost desemnata voleibalista anului 2023 de catre Federatia Romana de Volei, a fost data afara de echipa sa, Unionvolley Pinerolo Villafranca. Anunțul a fost facut printr-o postare pe contul de Instagram al clubului. „La finalul a doua sezoane fantastice din…

- Prezent la Matinalul Virgin Radio Breakfast, rapper-ul OG EastBull a povestit despre viața grea pe care a avut-o in copilarie, cand a trait cu mama lui intr-o baraca din Roma. Muzica i-a schimbat insa viața. Dupa ce a atins succesul in Italia, s-a intors in Romania pentru a incanta publicul de aici,…

- Recent, cunoscuta artista Delia a fost supusa unei noi forme de frauda online, fiind victima unui episod de deep fake. Aceasta practica inșelatoare, care implica falsificarea identitații unei persoane in mediul virtual, a declanșat o reacție furioasa din partea artistei, care și-a avertizat ferm fanii…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in cele mai interesante ipostaze. Dorin Rotariu a aratat, in materialul urmator, ca treburile lui nu sunt doar pe terenul de fotbal. Atacantul nu a uitat nici de iubita sa și a cumparat…

- Un vis devenit realitate – așa este apreciata calificarea echipei naționale de polo a Romaniei la Jocurile Olimpice 2024 din vara. Este posibil dupa ce Africa de Sud a decis sa nu mai participe la competiție. Naționala de polo este singura calificata din Romania la categoria sporturi de echipa la Olimpiada…

- Romanii care și-au planificat vacanțe sau deplasari in afara țarii trebuie sa fie extrem de atenți. Recent, Ministerul Afacerilor Externe a emis un comunicat prin care informeaza ca, in unele țari, exista un numar ridicat al cazurilor de malarie. Țarile care sunt afectate de malarie Ministerul Afacerilor…

- Pentru 57% dintre romani, bugetul dedicat vacanțelor peste hotare in 2024 va fi mai mare decat cel din 2023; Deși pregatesc bugete mai mari ca in 2023, mulți turiști cauta soluții accesibile și planuiesc sa cheltuiasca sub 1000 euro pentru vacanțele in strainatate; 56% dintre romani declara ca vor calatori…

- Atacantul Albian Ajeti, 26 de ani, a fost pe lista de prioritați a lui Dinamo, iar de miercuri este liber, dupa ce s-a desparțit de Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica. Fotbalist cu 11 prezențe la naționala Elveției, Ajeti a avut probleme mari cu accidentarile, care i-au zdruncinat cariera.…