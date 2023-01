Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Stoiana a lansat o melodie noua alaturi de copilașul ei, mixajul și masterul piesei Leganelul lui Isus fiind realizat de Massive Studios. „Anul acesta,in pragul sarbatorilor de iarna, mi-am dorit sa-mi suprind fanii intr-un mod inedit. Și pentru ca este primul an in care sunt proaspata mamica,…

- Va invitam sa ascultați cea mai noua melodie marca Simona Ruscu, o melodie plina de emoție pentru romanii de peste tot și pentru țara noastra frumoasa… o melodie pe care artista nu putea sa nu o lanseze in pragul sarbatorii noastre naționale, dorindu-și sa ureze tuturor romanilor ”La mulți ani! ” ”Muzica…

- Proiectul muzical Sealed Letter, inițiat de catre Dan Mitrofan și Ciprian Costache, a lansat un videoclip al piesei „A New Descendent”, mixajul și masterul acestei melodii fiind realizate de catre Uțu Pascu. Alaturi de cei doi muzicieni, piesa ii mai are ca invitați pe Mihai Iordache și Tom McCluskey.…

- Chelsea Cutler a lansat „Men On The Moon”. Piesa sosește dupa saptamani in care a fost prezentata pe rețelele de socializare și a interpretat-o ​​live in turneu, creand așteptarea fanilor și semnaland inceputul unui nou capitol pentru artist. Pe melodie, Chelsea canta pe o melodie in care se regaseste…

- Selena Gomez – una dintre cele mai celebre artiste, actrite, producatoare, antreprenor și filantrop la nivel global și cultural din generația ei – lanseaza o noua melodie originala, care se regaseste si in documentarul ei – „Selena Gomez: My Mind & Me”. Inspirata de propriile ei jurnale personale, noua…

- Piesa este inclusa pe coloana sonora a filmului "Black Panther: Wakanda Forever" și ii este dedicata lui Chadwick Boseman, interpretul personajului principal din primul film "Black Panther". Actorul a murit in 2020, la 43 de ani, rapus de cancer.In doar 14 ore de la lansare, piesa „Lift Me Up” are aproape…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat piesa „Zi de toamna“, care are parte și de un lyric video, melodia fiind inclusa pe albumul ei de debut, Ganduri țesute. Piesa a carei producție muzicala a fost realizata de Johnny Kui are parte de mixaj și master de Catalin Ivașcu iar video-ul a fost realizat de…

- Trupa ucraineana Kalush Orchestra a prezentat o noua piesa „In The Shadows Of Ukraine”, inregistrata impreuna cu legendara trupa rock finlandeza The Rasmus. Melodia a avut premiera pe canalul YouTube Kalush Orchestra. The Rasmus, care a partipipat și la Eurovision Song Contest in acest an, s-a intilnit…