Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat miercuri ca intentia in noul program de guvernare este de a stabili obiective mai tangibile din perspectiva reducerii impozitarii muncii, mentionand ca acesta trebuie sa se faca la pachet cu mai multe masuri, scrie Agerpres.

Aproximativ 53% dintre angajati se asteapta ca anul acesta sa le creasca salariile, iar 40% au de gand sa isi caute un alt loc de munca daca acest lucru nu se va intampla in contextul majorarii inflatiei, conform unui sondaj realizat de o comunitate online a angajatilor din Romania.

Romania poate evita o recesiune in anul ce vine, dar cresterea PIB va fi mult mai mica - probabil intre 1,5-2,5%, considera presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu.

Conditiile avantajoase de pe piata locala, mai ales prin raport cu zbuciumul militar de la ei de acasa, i-au facut pe mai multi oameni de afaceri ucraineni sa gaseasca in Romania o oaza ofertanta de business, scrie Mediafax.

Premierul Nicolae Ciuca saluta invitația lansata de Comisia Europeana, care precizeaza ca Romania indeplinește toate condițiile și invita țara noastra sa adere la spațiul Schengen.

Fostul ministru PNL al Muncii, Raluca Turcan, scrie vineri pe Facebook ca Romania are bani pentru majorarea pensiilor cu 15%, dar depinde de „priceperea și voința" ministrului social-democrat de finanțe, Adrian Caciu.

Marius Budai, ministrul Muncii, a vorbit, duminica seara, la Romania TV, despre majorarea pensiilor și despre ceea ce se va intampla din 2023.

Surpriza inflatiei inalte ajuta executii bugetare in Europa si in alte tari din lume, aceasta observandu-se in Romania, unde veniturile nominale ale bugetului public au crescut cu aproape 20% in primele 9 luni ale anului, fata de septembrie 2021, in conditiile unei inflatii anuale de 15,9% in septembrie,