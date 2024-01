Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Daniel Zamfir apreciaza vineri, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca „secretul” intrarii Romaniei in spațiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime il reprezinta preluarea fraielor guvernarii de catre social-democrați.„Ce au inteles unii liberali dupa eșecul asurzitor din…

- „Admiterea Romaniei in Spatiul Schengen cu frontierele aeriene si maritime este rodul unei munci care a inceput imediat dupa integrarea noastra in Uniunea Europeana. In toti acesti ani, de la putere sau din opozitie, PNL a tratat dosarul Romaniei ca o prioritate absoluta, fiind vorba despre cel mai…

- Cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde euro, a fost trimisa, vineri la Bruxelles de catre Guvern. Peste 1,85 miliarde de euro din aceasta sima reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi, se…

- Parlamentarii USR vor vota pentru ridicarea imunitatii senatorului Florin Citu, a declarat vineri liderul Uniunii, deputatul Catalin Drula citat de Agerpres. „Aici nu este nicio discutie. Noi dintotdeauna am spus ca imunitatea parlamentara se refera la declaratii politice. Deci, fiecare cetatean, fie…

- Parlamentarii USR vor vota, saptamana viitoare, pentru ridicarea imunitatii senatorului Florin Citu, asa cum cere DNA, a declarat vineri liderul Uniunii, deputatul Catalin Drula."Aici nu este nicio discutie. Noi dintotdeauna am spus ca imunitatea parlamentara se refera la declaratii politice. Deci,…

- Consilierul premierului Marcel Ciolacu - Victor Ponta il taxeaza dur pe președintele Klaus Iohannis.„In timp ce economia Romaniei se duce de rapa, președintele țarii face vizite oficiale in Zanzibar, se plimba prin safari sa vada lei și girafe și invața dansuri tradiționale”, acuza Ponta, relateaza…

- Guvernul va aloca 300 de milioane de lei Ministerului Agriculturii pentru cofinantarea proiectelor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Autoritațile vor sa impulsioneze astfel finalizarea investițiilor cu bani europeni, in condițiile in care, la…

- Intrebat cand va produce efecte pachetul de taxe care a trecut de CCR, Marcel Ciolacu a raspuns ca dupa ce legea va fi promulgata. ”In momentul in care legea este promulgata. Vineri o sa facem sedinta de guvern, saptamana viitoare urgent sedinta cu toti partenerii sociali. Dupa cum stiti, o sa luam…