Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul General ridica joi documente de la sediul companiei City Insurance, in cadrul unui dosar penal deschis ca urmare a unei plangeri depuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Reprezentantii Parchetului General au sustinut ca nu este vorba de perchezitii, insa sunt ridicate…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza cercetari intr-un dosar in care politistii Capitalei au efectuat 19 perchezitii in Bucuresti si sapte judete, la persoane banuite de evaziune fiscala in urma unor achizitii fictive, cu un prejudiciu estimat la circa trei milioane de lei.…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza cercetari intr-un dosar in care politistii Capitalei au efectuat 19 perchezitii in Bucuresti si sapte judete, la persoane banuite de evaziune fiscala in urma unor achizitii fictive, cu un prejudiciu estimat la circa trei milioane de lei. Politisti…

- Cu sprijinul institutiilor abilitate in domeniul sanatatii publice se ridica si vor fi analizate probe de sanitatie.Astazi, 08.09.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului…

- Zeci de descinderi in București și alte cinci județe, intr-un dosar privind serviciile de dezinsecție prestate de o companie. Astazi, 08.09.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 2 , sub supravegherea…

- Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pun in aplicare 5 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetul Iasi.

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice efectueaza mai multe percheziții in București și Iași la reprezentanții unor societați comerciale care au omis inregistrarea unor venituri de 27 de milioane de dolari pentru a nu plati taxele catre stat. ”La aceasta ora polițiști…

- Descinderi in București și Dambovița, dupa ce mai multe firme au reclamat la poliție ca au fost țepuite de un barbat care a ridicat prodduse care ar fi fost platite cu bilete la ordin false. "Ieri 16.07.2021 și astazi, 17.07.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție…