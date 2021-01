Stiri pe aceeasi tema

- Conform CNN, canalul de televiziune unde vedeta știrilor, care acum s-a pensionat, a lucrat 25 de ani. In varsta de 87 de ani, Larry King se afla internat la Cedars Sinai Medical Center, potrivit “unei surse apropiate familiei”. Personalitate marcanta in mass media, Larry King sufera de diabet de tip…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil și-au uimit fanii cu un clip video surprinzator, ce a facut senzație pe Facebook și pe Instagram. Matinalul de la Antena 1 a dezvaluit cum și-a „rapit” iubita!

- Pe 3 și pe 4 decembrie, Dan Negru (49 de ani) a filmat „Revelionul starurilor 2021”, de la Antena 1, reușind sa adune in platou cele mai in voga vedete, in ciuda temerilor pandemiei. Este al 21-lea Revelion pe care il prezinta la Antena 1, cu toate de pana acum fiind lider absolut de audiența. […] The…

- Ramona Olaru a reușit sa fie atracția emisiunii in ediția recenta. Colega de platou a celebrilor matinali de la Antena 1 a starnit hohote de ras in randul fanilor emisiunii, dar și a celor care o supravegheau atent. Ce s-a intamplat? Blondina a fost atracția zilei in randul fanilor show-ului de dimineața.…

- Artistul Valentin Sanfira a trait o poveste de dragoste cu viitoarea soție a lui Dani Oțil, Gabrielei Prisacariu, cu mult timp in urma și acum se afla in pragul casatoriei cu alta femeie.Interpretul a fost invitat astazi la „Neatza cu Razvan și Dani”, impreuna cu soția lui, Codruța Filip, insa Oțil…