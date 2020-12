Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind exproprierile, initiata de deputatul UDMR Szabo Odon, va cuprinde trei elemente importante: pretul de piata al imobilului, valori speciale, sentimentale, pentru casele locuite, si despagubiri accesorii (pentru relocare, mutare etc), sustine parlamentarul. "Statul nu trebuie doar sa te…

- Bizara construcție din apropierea cetații dacice Petrodava, care este asemanatoare cu cea din deșertul american Utah, a starnit multe comentarii in spațiul public. Apariție bizara langa Piatra Neamț. Așa ceva a aparut și in SUA Astfel ca descoperirea de zilele trecute s-a facut in apropierea cetatii…

- Dani Mocanu a creat adevarate valuri de revolta printre iubitorii de animale. Celebrul cantareț de manele este acuzat ca ar fi chinuit un animal salbatic, mai exact, un leu, despre care nu se știe nici daca avea dreptul sa il dețina. Dupa lansarea celui mai nou videoclip, in care apare leul, vizibil…

- Probabil unul dintre cei mai de succes cantareți de manele din ultimul timp, Dani mocanu, a ales sa se retraga definitiv, din muzica. Manelistul a s-a hotarat sa urmeze alt drum. Ce face Dani Mocanu dupa ce s-a retras din muzica Dani Mocanu a anunțat ca, din data de 7 ianuarie 2021 va renunța definitiv…

- Momentele grele sunt departe de a se termina pentru Florin Salam. Dupa moartea fratelui, acum iși face griji pentru starea sa de sanatate. Problemele au inceput sa se resimta odata cu varsta. Viața dezordonata de pana acum i-a cauzat acest lucru. Un apropiat a dezvaluit totul! Ce probleme de sanatate…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a avertizat ca iși va „mobiliza pe deplin” forța nucleara daca ar fi amenințata. Acesta a facut anunțul la o parada militara desfașurata sambata, pe 10 octombrie. Prima apariție a lui Kim Jong Un in public dupa problemele din pandemie Kim Jong Un, liderul suprem al…

- O fire directa și mereu pusa pe fapte, enervat la culme de noii artiști care se lanseaza in muzica lautareasca, Dani Mocanu nu s-a putut abține și a inceput sa-i amenințe pe rețelele de socializare. Mesajul care a surprins pe toata lumea!

- Cantarețul de manele, Dani Mocanu, pare sa aiba din nou probleme in ”relația” cu Poliția, acesta ajungand sa ramana fara permisul de conducere pe o perioada de trei luni. Dani Mocanu are, din nou, probleme cu legea Potrivit Wowbiz.ro, Dani Mocanu a ramas fara permisul de conducere pentru trei luni,…