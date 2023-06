Stiri pe aceeasi tema

- Dani și Daiana au planuri mari de viitor. Cei doi iși doresc sa formeze o familie fericita, dar și sa devina parinți, cand va fi momentul. Concurentul i-a spus iubitei sale ca ar vrea sa o auda mai des spunand lucruri frumoase despre viitorul lor impreuna.

- Ediția din data de 24 mai 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7. Dani și Daiana au trecut prin emoția unica din viața lor, chiar la malul marii. Iata ce și-au spus, dar și ce au facut dupa cererea in casatorie.

- Intre Mihai și iubita sa, Hatice au aparut mai multe probleme, inainte de implinirea a 3 luni de relație. Dupa ce s-au certat și au adus in discuție desparțirea, concurentul i-a facut o surpiza romantica iubitei sale.

- Deși in ultimele zile Andrei și Simona pareau ca sunt mai fericiți ca niciodata și chiar iși faceau planuri impreuna, au aparut noi neințelegeri intre cei doi. Concurenții au petrecut timp impreuna, moment in care Andrei a parut ca este suparat pe Simona, fara sa știe ce a facut greșit, dupa cum a povestit…

- Dima a stat de vorba cu Dani și Daiana, marturisind ca se așteapta ca vinerea viitoare sa fie eliminat. Concurentul ar putea pleca acasa alaturi de Sabrina, asta daca primește puține voturi din partea publicului. In cursa sunt și Andrei, impreuna cu Simona.

- Dupa ce s-au desparțit, iar Antonio a avut o relație cu Giulia, se pare ca dragostea este mai puternica. Intre foștii iubiți a avut loc un sarut pasional ce a fost intens discutat in timpul emisiunii.

- In ultimele zile, Roberto a tot fost implicat in conflicte. Daca pana acum a fost mai apropiat de Dima și Dani, cei doi nu iși mai doresc sa interacționeze cu el, dupa ce i-a jignit. Inițial, parea ca problemele s-au rezolvat, dar imediat dupa ce au ajuns in casa Mireasa, Roberto a continuat cu acuzațiile…

- Intre Dani și Daiana au aparut unele neințelegeri și observații ale concurentului despre comportamentul iubitei lui. Acesta spune ca atat el, cat și partenera lui, au cam fost luați de val. Din social media, au venit niște mesaje in care Daianei i se reproșa ca a exagerat puțin la petrecerea de sambata…