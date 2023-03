Stiri pe aceeasi tema

Marius Maldarasanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, este convins ca formatia sa a spart ghinionul de pana acum, dupa victoria obtinuta sambata in Giulesti, 1-0 cu Rapid.

Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta

- Daniel Niculae a fost furios dupa CS Mioveni – Rapid 0-0. Președintele giuleștenilor a fost uimit de decizia arbitrilor de a repeta lovitura de penalty obținuta de Rapid in minutul 84. Daniel Niculae a pus semi-eșecul pe seama deciziilor luate de „centralul” Horațiu Feșnic. Chiar și așa, oficialul din…

- Chiar daca Daniel Paraschiv nu a mai ajuns in cele din urma in Franța, unde se scria ca ar fi fost dorit, Dinamo Kiev a inaintat o oferta catre Hermannstadt, confirmata și de catre președintele Dani Coman.

- Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la FC Voluntari, a avut o reacție furibunda dupa Rapid – FC Voluntari 4-1. Pentru Rapid, au marcat Dugandzic (trei goluri) și Albu, in timp ce unicul gol al oaspeților a fost semnat de Lopes. Liviu Ciobotariu, reacție furibunda dupa Rapid – FC Voluntari 4-1 Liviu…

- Rapidul confirma forma foarte buna in care se afla, giuleștenii caștigand sambata seara duelul din Giulești cu FC Voluntari (4-1). Formația antrenata de Adrian Mutu a facut spectacol intr-o atmosfera de sarbatoare.

- ​FC Rapid 1923 a anunțat o prima decizie in procesul cu AFC Rapid, asociația preluata de Horia Manoliu de la George Copos, care pretinde ca este continuatoarea brandului istoric al echipei din Giulești.

- Presedintele de la Al-Nassr a oferit declaratii despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Oficialul sauditilor neaga informatiile aparute in presa din intreaga lume, si lasa de inteles ca mutarea lui CR7 este departe de a se oficializa. Cristiano Ronaldo este liber de contract, dupa ce s-a despartit…