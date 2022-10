Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovic (7 ATP, principal favorit) s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Tel Aviv, dotat cu premii totale in valoare de 949.475 de dolari, dupa ce l-a invins in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-3, in sferturile de finala, pe canadianul Vasek Pospisil (149 ATP). Fii…

- Tenismanul roman Nicholas David Ionel s-a calificat, vineri, in semifinalele turneul challenger Sibiu Open, dotat cu premii totale de 45.730 de euro si organizat de Tenis Club Pamira din Sibiu, dupa o victorie concludenta, 6-2, 6-3, cu austriacul Filip Misolic, al doilea favorit, anunța Agerpres.…

- Carlos Alcaraz (Spania, locul 4 ATP si cap de serie 3) l-a invins, joi dimineata, pe Jannik Sinner (Italia, locul 13 ATP si cap de serie 11), scor 6-3, 6-7 (7/9), 6-7 (0-7), 7-5, 6-3, si s-a calificat in semifinale la US Open, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sportiva franceza Caroline Garcia, locul 35 mondial, s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Simona Halep a invins-o pe adolescenta Coco Gauff, scor 6-4, 6-4 in sferturile de finala ale turneului de 1.000 de puncte de la Toronto. Coco Gauff a revenit de la 4-1 in setul doi insa Simona a ridicat nivelul și a servit de doua ori pentru meci insa Coco Gauff a dis partida in tie-break. Fii…

- Spaniolul Carlos Alcaraz si italianul Jannik Sinner, principalii favoriti ai turneului de tenis de la Umag (Croatia) s-au calificat in semifinalele acestei competitii de categoria ATP 250, dotata cu premii in valoare totala de 534.555 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un echipaj romanesc (patru plus unu rame feminin) este calificat direct in Finala A, iar alte doua echipaje vor evolua in semifinale, dublu vasle feminin si dublu rame masculin, vor evolua in semifinale, dupa cursele desfasurate marti la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Varese (Italia).…