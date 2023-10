Stiri pe aceeasi tema

- ”Este vorba despre un exemplu clar al esecului politicii Statelor Unite in Orientul Mijlociu”, a declarat CVladimir Putin in cursul unei intalniri, la Kremlin, cu premierul irakian Mohammed Shia al-Sudani, potrivit AFP. Pe de alta parte, Kremlinul anunta ca Rusia isi pastreaza relatiile diplomatice…

- Abu Ubaida, un purtator de cuvant al aripei militare a Hamas, Brigazile Al-Qassam, a declarat ca mișcarea va executa un ostatic israelian pentru fiecare atac israelian asupra unei cladiri rezidențiale fara avertisment. O inregistrare a declarației sale a fost difuzata de postul de televiziune Al Jazeera.…

- Generalul Yahya Rahim Safavi, consilier al liderului suprem al Iranului Ali Khamenei i-a felicitat sambata, 7 octombrie, pe luptatorii palestinieni pentru „lansarea celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani”, a informat site-ul de știri ISNA, preluat de Reuters.„Felicitam luptatorii palestinieni.…

- Decizia vizeaza in mod specific momentele in care va exista o creștere brusca a numarului de persoane care solicita azil in caz de razboi, dezastru natural sau urgenta climatica, relateaza News.ro și Politico. Statele UE au ajuns miercuri, in cele din urma, la un acord de compromis cu privire la abordarea…

- Guvernul slovac a criticat aceasta masura și a declarat ca va reacționa atunci cand se va reuni miercuri, premierul slovac Ludovit Odor afirmand ca problema trebuie rezolvata la nivel european, scrie Reuters.Cehia și Polonia au luat masuri coordonate pentru a introduce controale la frontierele lor cu…

- Italia a demarat discutiile preliminare cu autoritatile din Bavaria pentru a furniza gaze naturale si hidrogen acestui land din sudul Germaniei dar intentioneaza de asemenea sa vanda energie si Austriei si Ungariei, au declarat pentru Reuters mai multe surse din mediul politic si industrial din Italia…

- Situație tensionata in Nagorno-Karabah, se vorbește de epurare etnica! Cei 120.000 de armeni vor pleca din enclavaCei 120.000 de etnici armeni din Nagorno-Karabah vor pleca in Armenia intrucat nu vor sa traiasca in cadrul Azerbaidjanului si se tem de o epurare etnica, a declarat - duminica- conducerea…

- Cea mai dificila perioada pentru fabricile de pe teritoriul Uniunii Europene incepe sa treaca. Germania insa ramane cu evoluție negativa și este in continuare "bolnavul" regiunii, transmite Reuters, preluat de Agerpres.