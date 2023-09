Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Milano din nordul Italiei a inregistrat miercuri un nou record de temperatura medie zilnica, de 33 grade Celsius, in contextul in care un val de caldura care a inceput la jumatatea lunii august a atins apogeul, a anuntat Agentia regionala pentru protectia mediului (ARPA),

- Luptele dintre armata sudaneza si unitatea paramilitara Fortele de Sprijin Rapid (FSR), declansate in urma cu aproape patru luni, au lasat in urma lor mii de cadavre in descompunere care starnesc temeri asupra riscului unor epidemii in aceasta tara saraca din Africa de Est, a avertizat marti ONG-ul…

- Romanii care vor sa calatoareasca cu avionul in perioada urmatoare, mai ales ca ne aflam in sezonul concediilor, trebuie sa fie foarte atenți! Ministerul de Externe au anunțat ca o companie aeriana cunoscuta va intra greva.

- Și anul acesta Consiliul Județean (CJ) Maramureș sprijina copii proveniți din zone de conflict din Ucraina, prin organizarea - in perioada 7-13 iulie 2023, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) - a unei tabere de vara in județul nostru pentru 30 de copii și 5 insoțitori din localitatea…

- La un pas sa cada muntele peste ei! 100 de mașini și 200 de persoane, blocate intre Gorj și Caraș-Severin, intervenție de urgența a salvatorilorilor / VideoSalvamontiștii din județele Gorj și Caraș-Severin au fost alertați cu privire la existența unor mașini blocate pe șoseaua care trece prin Gorj,…

- In perioada 3-28 iulie 2023, intervalul orar 11.00-13.00, la Filiala pentru Copii a Bibliotecii Judetene Dambovita, se va desfasura editia a XV-a a programului „Vacanta la biblioteca”. Activitatile sunt destinate elevilor de clasele I-VI, iar inscrierile se fac la sediul Filialei pentru Copii, str.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, in conditiile in care exista un acord referitor la greva din Educatie, anul scolar ar trebui inchis si a anuntat totodata ca in sedinta de guvern de joi vor fi alocati bani pentru sectorul Sanatatii, conform Agerpres.ro.Am vazut ca si ministrul…

- CARAȘ-SEVERIN – Acestea sunt obiectivele a doua proiecte depuse deja de Consiliul Județean, care au fost selectate spre finanțare prin PNRR! „Doua noi proiecte depuse de Consiliul Județean Caraș-Severin au fost selectate pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența! La inițiativa…