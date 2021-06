Danemarca a ajuns la un acord cu Romania pentru a cumpara peste 1,1 milioane de doze de vaccin anti-Covid produs de BioNTech/Pfizer. Anunțul Ministerului Sanatatii de la Copenhaga vine in contextul in care interesul romanilor pentru imunizare este scazut, iar vaccinurile vor expira, scrie Digi24 . Anunțul privind acest acord a fost facut marți seara de Ministerul Sanatatii de la Copenhaga, potrivit DPA, citata de Agerpres . Conform unui comunicat, Romania a vrut sa vanda surplusul de doze deoarece cererea de vaccinuri in randul populatiei sale este scazuta in acest moment, a declarat ministrul…