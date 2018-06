Stiri pe aceeasi tema

- Consulul onorific al Estoniei la Constanța, Alexandru Bobe, a spus ca regreta incidentul diplomatic petrecut la inaugurarea consulatului, cand steagul Estoniei a fost arborat invers, menționand insa ca de organizare s-a ocupat "protocolul de stat". Incidentul a avt loc in prezența Vioricai Dancila."Așa…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a fost huiduit de cateva persoane, dupa inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei, la Constanta. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fara penali” si afise cu mesajul ”Demisia”. Viorica Dancila si omologul sau eston, Juri Ratas, au ...

- Aflati la Constanta, sefii Guvernelor Romaniei si Estoniei au participat, duminica, la inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Estonia in orasul de la malul marii. Pana sa faca declaratii si sub privirile Vioricai Dancila, premierul Juri Ratas s-a indreptat catre zona in care erau expuse steagurile…

- Viorica Dancila a fost huiduita de cateva persoane, dupa inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanta. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fara penali” si afise cu mesajul ”Demisia”. Premierul Viorica Dancila si omologul sau eston, Juri Ratas, au participat duminica la…

- Premierul Viorica Dancila si prim-ministrul eston Juri Ratas au inaugurat duminica, Consulatul Onorific al Estoniei la Constanta, evenimentul avand loc la Universitatea Ovidius. Evenimentul a inceput cu un incident, dupa ce organizatorii au asezat invers steagul Estoniei, premierul acestei tari intervenind…

- Viorica Dancila si premierul Estoniei, Juri Ratas, au fost prezenti duminica la Universitatea Ovidius cu prilejul inaugurarii Consulatului Onorific al Estoniei la Constanta. Ceremonia a inceput cu intonarea imnurilor celor doua tari. Apoi, Juri Ratas a sesizat ca steagul tarii sale, pus intre…

- Viorica Dancila a fost huiduita de cateva persoane, dupa inaugurarea Consulatului Onorific al Estoniei la Constanța. Oamenii aveau tricouri pe care scria ”fara penali” și afise cu mesajul ”Demisia”.Premierul Viorica Dancila și omologul sau eston, Juri Ratas, au participat duminica la inaugurarea…

- Biroul de presa al Guvernului Romaniei transmite prin intermediul unui comunicat de presa, ca premierul Viorica Dancila participa astazi de la ora 11.00, alaturi de prim ministrul eston Juuml;ri Ratas, la inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Estonia la Constanta. Consultatul va functiona…