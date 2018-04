Dăncilă la Ierusalim, Iohannis la Bacău Autor: Sorin Rosca Stanescu Inalta politica de la București e mai splitata decat oricand. Ocarați de președinte, premierul Dancila și președintele PSD și al Camerei Deputaților, Dragnea se afla intr-o vizita oficiala la Ierusalim. Raspunzand invitației premierului Netanyahu. In timp ce Klaus Iohannis, renunțand temporar la datul cu bicicleta, face și el o importanta vizita de lucru. La Bacau. Invitat de autoritațile locale. Primii demareaza un proiect extrem de indrazneț de politica externa. In timp ce președintele vrea sa afle cum gandesc tinerii. Care e diferența? Dovada ca Romania a dovedit… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vizita oficiala in Israel a prim-ministrului roman, Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Primul-ministru al României, Viorica Dancila, a început miercuri o vizita oficiala de doua zile în Israel, la invitatia omologului sau, Benjamin Netanyahu. Ieri,…

- Guvernul Romaniei a decis. Ambasada noastra se va muta de la Tel Aviv la Ierusalim. Suntem prima țara din Europa, care face aceasta mișcare. Cu mari implicații politice, geostrategice și, evident emoționale. Liviu Dragnea este cel care a anunțat ieri seara aceasta mișcare a Guvernului. Iar azi aflam…

- Mutarea Ambasadei Romaniei din Israel, la Ierusalim Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectiva a Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim - a anuntat joi seara presedintele PSD, Liviu Dragnea. Prezent…

- Carmen Șerban nu a fost lasata sa urce in avion, destinația finala fiind New York, unde trebuia sa susțina doua spectacole in weekendul consumat, pe 23 și 24 martie. Solista a cerut astazi explicații ambasadei de la București, unde a fost și vineri. Dupa ce a facut cale intoarsa de la aeroport, Carmen…

- Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care Administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump,…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, despre perspectivele posibilitatii ca obligativitatea vizelor de scurta sedere pentru cetatenii romani care calatoresc in SUA sa fie eliminata in acest an, prin includerea Romaniei in Programul Visa…