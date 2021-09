Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anunțat ca, in dezbaterile interne, peste 2.000 de delegati la Congresul partidului din 25 septembrie, din 20 de filiale, au votat motiunea cu care presedintele liberalilor, Ludovic Orban, candideaza pentru un nou mandat. „Dupa finalizarea dezbaterilor interne,…

- INSP a emis o ALERTA: Varianta Delta a COVID-19 se transmite la nivel comunitar, in Romania INSP a emis o ALERTA: Varianta Delta a COVID-19 se transmite la nivel comunitar, in Romania Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat marti ca au fost intrunite criteriile de transmitere comunitara…

- Rata de infectare cu noul coronavirus este in creștere la nivel național, ajungand la 0,32, potrivit datelor oficiale publicate joi. Cea mai mare incidența la mia de locuitori, la 14 zile, este in județul Ilfov, respectiv 0,79, urmat de București cu 0,6 și Bistrița Nasaud cu 0,5. Topul incidenței este…

- COD GALBENIn intervalul 05.08.2021 ora 12:00 – 06.08.2021 ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lapus (judetul Maramureș), Tur (judetul Satu Mare), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judetul Bistrița Nasaud), Somesul Mic – bazin superior si afluenti…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari de cod portocaliu si cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata in 34 de judete si Municipiul Bucuresti, valabile pana aproape de miezul noptii. Astfel, in 2 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 23:00, este…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in urmatoarea ore in zone din 12 judete, respectiv un Cod galben de canicula ce vizeaza 21 de judete si Municipiul Bucuresti, pana miercuri seara.Conform prognozei de specialitate,…

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 11 si in judetele Dolj - 8, Prahova - 7 si Cluj si Neamt cu cate 4, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, in judetele Mures si Iasi s-au inregistrat cate 3 cazuri,…

- Județul din Romania cu incidența de infectare 0 in ultimele 14 zile. Alba, printre cele mai MARI rate de infectare In Hunedoara, incidența infectarilor la mia de locuitori cu noul coronavirus, in ultimele doua saptamani, este zero. In ultimele 24 de ore, nu a fost inregistrat niciun caz nou de coronavirus…